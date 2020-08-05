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Haberler Spor Tamer Tuna’nın gözü Göztepe’de

’nın gözü ’de

Tamer Tuna’nın gözü Göztepe’de
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin eski teknik direktörü Tamer Tuna, eski takımının futbolcularına kanca atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen Jahovic'i BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Akdeniz temsilcisine transfer ettiren Tamer Tuna, şimdi de Göz-Göz'den ayrılan Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği bildirildi. Tuna'nın Braga'ya giden Andre Castro ile de görüştüğü ancak Portekizli oyuncunun yönetimle uzlaşamadığı bildirildi.

NAPOLEONİ VE TİTİ'DE LİSTEDE
TUNA'NIN Göztepe yönetiminin indirim talebini geri çeviren Titi ve Napoleoni'yle de ilgilendiği iddia ediliyor. Titi'nin adı daha önce Fenerbahçe ile Napoleoni'nin ise Gaziantep FK ile geçmişti. Göztepe yönetimi sözleşmeleri biten iki oyuncuyla kısa süre içinde bir araya gelip kararını açıklayacak. Göztepe'de sözleşmesi biten Berkan'ın durumu belirsiz.

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