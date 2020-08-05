Yaprak dökümü

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in "Kulübü devretmeye hazırım" açıklamalarının yankıları sürerken takımdan da önemli oyuncular bir bir ayrılıklarını açıklamaya devam ediyor. Leo, kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Jerome'dan sonra Serdar'ın ayrılmasıyla sarı-kırmızılılarla vedalaşan isimlerin sayısı 7'ye yükseldi.

DEVAMI DA GELECEK

Göztepe'de sözleşmesi biten ve indirim talebini reddeden Titi ve Napoleoni'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Berkan'ın durumu belirsizliğini korurken kiralık anlaşması biten Soner'in de Başakşehir'e geri döneceği iddia ediliyor. Göztepe'de sözleşmesi başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile anılan Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HALİL'E DE TALİPLER VAR

Yine sözleşmesi devam eden ancak adı Almanya'dan Köln ve Freiburg, İspanya'dan Alaves ve Celta Vigo ile anılan Halil Akbunar'ın da durumu belirsizliğini koruyor. Castro ülkesinin takımı Braga ile anlaşırken, Beşiktaş'ın istediği Beto ise Sporting Lizbon'a dönüyor. Özellikle ideal kadroda yer alan oyuncuların çokluğu taraftarları endişelendirirken, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde yönetimi oldukça hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

AYRILIKLARCAN SIKIYOR

14 yıllık aranın ardından sonra üç sezon önce Süper Lig'e dönen Göztepe'nin kadrosunda yer alan çoğu oyuncunun kulüpten ayrılması taraftarları endişelendiriyor. Neredeyse yeniden bir takım kurmak zorunda kalan yönetimin ise transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.