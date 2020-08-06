Fener’den büyük sürpriz

Fenerbahçe Beko, Real Betis'te forma giyen eski oyuncularından Kenan Sipahi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi takım planlamasında transferlerini yürüten yönetim İspanyol ekibinin oyun kurucusu milli basketbolcumuz Kenan Sipahi ile resmi sözleşme imzaladı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sipahi, kariyerine Tofaş altyapısında başladı.

KARŞIYAKA'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

25 yaşındaki basketbolcu, daha önceki dönemlerde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. 2019'da İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Kenan Sipahi, İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında oynadı. Maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları ile görev yapan basketbolcumuz yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. 1.98 boyundaki Kenan, Türk Basketbolunun yakın geçmişte yetiştirdiği en önemli oyun kuruculardan biri olarak kabul ediliyor. Kenan, pozisyonu için uzun ve güçlü fiziğinin yanı sıra oldukça iyi bir saha görüşüne de sahip.



OBRADOVİC'İN GÖZDESİYDİ

Türk Milli Takımı ile alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kenan, 2011 yılında bronz, 2013 yılında da altın madalya kazanan U-18 Milli Takımımızın en önemli parçalarından biri olurken turnuvanın MVP'si seçildi. Kenan 2013-14 sezonunda Zeljko Obradovic yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'ye transfer olmuş Fenerbahçe formasını iki sezon boyunca başarıyla terletmişti.