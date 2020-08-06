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Göz-Göz’de Semih bombası

Alpaslan’ı iyi bir fiyata satacak olan yönetim Çekya’nın takımından ayrılan eski Galatasaraylı futbolcuyla görüşmelere başladı.

Göz-Göz’de Semih bombası
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Süper Lig'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği öğrenildi. Takımdaki stoperlerden Alpaslan Öztürk'ü iyi bir fiyat karşılığında satmayı düşünen, Wallace Reis ile de yollarını ayıran yönetimin yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı da bildirildi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Son olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Kariyerinde 269 maça çıkıp 9 gol atan Semih Kaya 23 kez de Milli Takım'da görev yaptı.

ALTAY'DA OYNADI
Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Dedesi İzmir'e Makedonya'dan gelmiş ve iki çocuğu olan ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Kaya, babasının da eski kaleci olması nedeniyle küçük yaşlarda futbola ilgi duydu. 10 yaşında Petkim'de futbola başlayan Semih daha sonra Altay'a transfer olmuş ve 8 bin Euro yetiştiricilik bedeli karşılığında Galatasaray'a verilmişti. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ayyıldızlı formamızı terletti.

KARİYERİNDE 10 KUPA VAR
Galatasaray'ın 12 yıl formasını giyen ve bu süreçte 4 lig, 4 kupa ve 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Semih Kaya, Kartal ve Gaziantepspor formaları da giymişti. Üç sezondur Sparta Prag'da forma giyen Semih geçen sezon kiralık olarak Cim-Bom'da görev yapmıştı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı.

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