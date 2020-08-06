KSK’de Hakan yol ayrımında

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Turgutluspor'a yenilip bir üst lige yükselemeyen Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin radarına girdi. Bu sezon Play- Off'lar da dahil 28 maça çıkıp 8 gol atan ve 4 asist yapan 26 yaşındaki forvet için TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor ve İstanbulspor'un nabız yokladığı öğrenildi. TFF 2. Lig'e yükselen Karacabey'in ise Hakan'ı almak için girişimlere başladığı bildirildi.

KSK İLE GÖRÜŞMEDEN GİTMEYECEK

Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren Hakan Kuş'un ise henüz hiç bir kulüple masaya oturmadığı öğrenildi. TFF 1. Lig'de oynamaya sıcak bakan Hakan Kuş'un yeşil-kırmızılı kurmaylarla masaya oturmadan geleceği hakkında hareket etmeyi düşünmediği öğrenildi. KSK'de profesyonel olan Hakan, Balçova Yaşam, Çine Madran ve Arsin'de forma giydi.