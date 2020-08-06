Menemen’de rota Rüzgar

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor golcü arayışlarına hız verdi. Mevcut kadrosunda forveti kalmayan sarı-lacivertliler Yılport Samsunsporlu Bahattin Köse'nin ardından Altınordu'nun yollarını ayırdığı Kemal Rüzgar'ı yakın takibe aldı. Ailesinin yanında Almanya'da olan gurbetçi oyuncuyla temaslara başlayan sarılacivertlilerin Kemal Rüzgar'dan olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Gurbetçi futbolcunun ilerleyen günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında futbola başlayan Kemal Rüzgar, Fortuna Düsseldorf, Osnabrück ve Viktoria Köln takımlarında forma giydi. İki sezon önce Altınordu'ya transfer olan futbolcu, ilk yılında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maça çıkıp 2 gol attı. Geride kalan sezonda ise 19 müsabakada boy gösteren Kemal Rüzgar 7 kez rakip fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.