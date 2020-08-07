Denizli’de 4 aday

Süper Lig'de geçen sezon bek-leneni vereme-yen ve teknik direktör Bülent Uygun ile yola devam etme-yen Denizlispor'da teknik direktör ara-yışları sürerken yöne-tim, boşluğu doldur-mak için gündemine 4 ünlü teknik adamı aldı. Milli Takım'daki altya-pı koordinatörlüğü göre-vini bırakmak istemediğini belirten Tolunay Kafkas ile dirsek temasını sür-düren yeşil-siyahlılar, ibreyi Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Ç.Rizespor'a giden Ünal Karaman'a çevir-di. Ege ekibinin gündemine Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu'yla daha önce Fenerbahçe ve son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan İsmail Kartal'ı da aldığı öğrenildi. Yönetimin belirlediği 4 teknik adamdan biriyle en kısa zamanda anlaşmak istediği açıklandı.

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Profesyonel şube sorum-lusu Ali Fırat, kamp tari-hine kadar teknik direktör sorununu çözeceklerini söyledi. Ali Fırat, "Camia-mıza layık, Denizlispor'u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacağız" şeklinde konuştu.

SEBAHATTİN ALP