Alpaslan için Aslan devrede

Limit problemine rağmen transferde bombaları ardı ardına patlatan Fenerbahçe'de yönetim Alpaslan Öztürk'ün transferi için yeniden harekete geçti. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan ve Novak'ın ardından Alpaslan'ı da renklerine katmak isteyen Fenerbahçe Göztepe'ye Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç gibi oyuncularını takas önerdi. Galatasaray ise 27 yaşındaki oyuncu için 1.1 milyon Euro öneriyor. Takas değil de para isteyen Göztepe yönetiminin Galatasaray'ın teklifine daha sıcak bakıyor.

FATİH TERİM DE DEVREDE

Asıl mevkisi ön libero olan ancak, hem sağ, hem sol bekte oynayan Alpaslan bu sezon stoperde görev yapmasına rağmen attığı 7 golle Süper Lig'in en golcü stoperi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncunun durumunun bir kaç gün içinde belli olacağı, yıldız oyuncunun Göztepe'den kesin ayrılacağı öğrenildi.