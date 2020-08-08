Alperen Acet yüksek uçtu

Denizli'nin Milli gururu Alperen Acet, başarılarına bir yenisini ekledi. Denizli'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada 2.25 metre atlayarak Avrupa'da 2020 yılının en iyi 5. atlayışını gerçekleştirdi.



ADINI TAŞIYAN MİNDER

2.30 metre ile Türkiye rekorunun sahibi olan Acet, pandemi sürecinin ardından başladığı çalışmalar sonunda katıldığı Olimpik Deneme Yarışmaları'nda zafere ulaştı. Alperen, 2.25 metre atlayarak Avrupa'da 5. sıraya yükseldi. 3. hakkında 2.25 metreye Ceylan ile iddialı çalışıyor. Acet'e Denizli'de antrenmanlarını yaptığı Türk Spor Kompleksi'nde kullanması için adını taşıyan minder hediye edildi. Antrenör Cavit Ceylan, "Bu armağan için Atletizm Federasyon Başkanımız Fatih Cintimar'a çok teşekkür ederiz. Olimpiyat yolunda sporcum için harika bir motivasyon oldu. Ayrıca isim olması fikri harika, katkısı olan herkese teşekkür ederim. Olimpiyat yolunda çalışmalarımız sürüyor. Herşey çok daha güzel olacak" dedi.



HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

ALPEREN Acet (22), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak, Türkiye'ye ilki yaşatmak istediğini söyledi. Denizli'de ikamet eden Alperen, futbol seçmelerine katılmak için gittiği organizasyonda kontenjanın dolu olması sebebiyle yüksek atlama yarışlarını izledi. Bu sırada atlayış yapanlardan daha yükseğe atlayabileceğini iddia eden Alperen Acet, denemek için gerçekleştirdiği atlayışın ardından bu sporu yapmaya karar verdi. Yüksek atlama takımına seçilen Alperen Acet, ilk senesinde Denizli'de birinci oldu. Acet, 15'in üzerinde Türkiye Şampiyonluğu kazanıp, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

SEBAHATTİN ALP