Denizlispor’da Prosinecki devri

Yukatel Denizlispor'da, 2020-2021 sezonunda takımın başında Robert Prosinecki olacak. 9 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun ve son 4 hafta-da Levent Kartop olmak üzere yerli 4 teknik adamla çalışan ve umduğunu bulamayan yeşil-siyah-lı yönetim, yeni sezon için yabancı teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Türkiye'de çalışmış isimleri ön planda tutan kurmay-lar, geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran 51 yaşındaki Hır-vat teknik direktör Robert Pro-sinecki ile anlaşma sağladı. Hır-vat teknik adamın, gelecek hafta Denizli'ye gelerek teknik ekibiy-le birlikte 1+1 yıllık sözleşmeye imzalayacağı öğrenildi.

2. KEZ KAYSERİYE GELDİ

Kayserispor'da ikinci kez göre-ve gelen Prosinecki, ilk olarak 2012-2013 sezonunun 7. haftasın-da Mersin İdmanyurdu maçının ardından 7 puanla 15. sırada dev-raldığı sarı-kırmızılı ekipte önem-li işlere imza atarak, takımı sezon sonunda 52 puanla 5. sıraya kadar taşıdı. Prosinecki'nin öğrencileri, 2013-2014 sezonunda ise beklen-tileri karşılayamadı. İlk devrenin sonunda 12 puanla son sırada yer alan Kayserispor'da 17. haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından 31 Aralık 2013'te Hırvat teknik adam ile yollar ayrılmıştı. Bu sezonun devre arasında büyük umutlarla takımın başına tekrar getirilen Prosinecki, ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 22 puan toplayabildi. Kayseri ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 30 gole engel olama-dı.

SEBAHATTİN ALP