F.Bahçe’de geri sayım

Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri ile sarsılan Fenerbahçe, önceki gün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın transferleriyle bombaları ardı ardına patlatırken dün de yıldız golcüsü Vedat Muric için İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarı-lacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesini de sağlayıp transfere izin verdi.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

Böylece harcama limiti konusunda muhtemel krizin getireceği ağır bedel bir nebze olsun azaltıldı. Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Fenerbahçe'de ve Kosova Milli Takımı'ndaki futboluyla devlerin radarına giren futbolcu giderken de kulübün ilacı oldu. Muric'in transferinin bugün resmiyete kavuşması bekleniyor. Fenerbahçe Vedat'ın bonservis bedelinin yüzde 15'ini eski kulübü Çaykur Rizespor'a verecek.

,OPERASYON SÜRECEK

Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Michael Zajc, Zanka ve Mehmet Ekici ile de yolları ayırmayı planlayan yönetim böylece limit sorununu çözüp yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak. Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarılacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.