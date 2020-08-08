Hugo Rodallega yolcu

YUKATEL Denizlispor'un en pahalı transferi olan ve yıllık 1 milyon 150 bin Euro ödenen Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, bekleneni veremeyince gözden düştü. Horoz'a Trabzonspor'dan transfer olduğunda büyük yankı uyandıran Rodigol, beklentilerin çok altında kaldı. Sergilediği futbolla da tepki toplayan 35 yaşındaki forvet 2018-2019 sezonu Trabzonspor'da 33 maçta 15 gol kaydederken, 2019-2020 sezonunda Denizlispor'da 31 maçta 2675 dakika süre alıp, sadece 6 gol atabildi. Yeşil-siyahlı yönetimin yeni sezon için Rodallega ile kesinlikle masaya oturmayacağı öğrenildi. Kurmayların, Rodallega'nın vatandaşı olan 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ı takımda tutabilmek için kulübü Victoria Guimaraes'le pazarlıklarını sürdürüyor. Estupinan, lig ve kupada 7'şer olmak üzere toplam 14 gol attı.