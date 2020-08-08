Menemen’de hedef Keita

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor forvet hattına takviye yapmak için gözünü yurt dışına çevir-di. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa'yı kadrosuna katarken, listesine Lüksemburg'un F91 Dudelange ekibinde forma giyen forvet Sekou Keita'yı aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusun-da harekete geçen yönetimin Gineli oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. İspanya'da Atletico Madrid altyapı-sında yetişen Keita geçen sezon F91 Dudelange formasıyla görev yaptığı 13 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.

A.MADRİD'TE YETİŞTİ

25 yaşındaki başarılı forvet oyun-cusu, kariyerinde Horoya, Alcoben-das, İspanyol devi Atletico Madrid, Evian, Kızılyıldız ve Cholet kulüp-lerinde forma giydi. Tecrübeli fut-bolcu Gine A Milli Takım formasını toplamda 7 kez giyme başarısını gösterdi, Gine Milli takım alt kate-gorilerinde ise 12 kez görev yaptı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan kendi tesislerinde yeni sezon çalışmalarına başlayan Ekol Göz Menemen Giresunspor'dan sezon sonu ayrılan orta saha Landel ile de temaslarını sürdürüyor.