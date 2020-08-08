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Haberler Spor TFL Altekma’da en leziz antrenman

Altekma’da en leziz antrenman

TFL Altekma’da en leziz antrenman
Giriş Tarihi: 8.8.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma'ya forma reklam sponsoru Pasaport Pizza geçtiğimiz ekibin idmanına gelerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sponsor olan kuruluş, teknik ekip ve oyunculara pizza ziyafeti verdi. Antrenmanı ziyarete gelen Altekma Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir çalışma sonrası oyuncular ve teknik heyetle sohbet ederek hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Takıma sürpriz yaparak antrenmana farklı bir lezzet katan Özdemir, "Oyuncular pizzamızı çok beğendi. Bir daha ki sefere takımı antrenman sonrası en yakın şubede ağırlamak isteriz" dedi.

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