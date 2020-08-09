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Haberler Spor Aly Malle Sivasspor’da

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Trabzon’un yakın markaja aldığı ’un 22 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Malle ekiplerinden Yiğido’ya 3 yıllık imza attı.

Aly Malle Sivasspor’da
Giriş Tarihi: 9.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bir genç yıldızını daha Süper Lig'e göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Genç oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı 2 milyon TL bonservis, 1 milyon TL bonus ve sonraki satışından yüzde 15 payla Trabzonspor'a veren Bal-Kes, 22 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Aly Malle'yi de Sivasspor'a verdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME
İtalya Serie A takımı Udinese'den kiralık olarak gelen Malili kanat oyuncusu Aly Malle, Yiğidolar'la 3 yıllığına anlaştı. Trabzonspor'un da markajında olan genç futbolcunun maçlarını izleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfere onay verdi. Sivasspor'la 3 senelik sözleşme imzalayacak Malle, Balıkesirspor'a 2 milyon TL bonservis kazandıracak. Malle, geçtiğimiz sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol atmış, 3 de asist yapmış, dikkatleri üzerine çekmişti. Bamako doğumlu Malle, futbola Black Stars'ta başladı, Watford U-23, Recre Granada, Udinese U-19, Lorca, Udinese, Grasshoppers formalarını giydi. genç oyuncu, futbol yaşamında 92 karşılaşmaya çıktı, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY

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