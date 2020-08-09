Danimarka’yı karıştırdı

KISA süren Göztepe macerasının ardın-dan hafta başında Başakşehir'i UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Danimarka'nın FC Kopenhag kulübüne giden Polonyalı golcü Kamil Wilc-zek'in bu transferi eski takımı Brondby taraf-tarlarını adeta çıldırttı. Kopenhag ile 3 yıl-lık sözleşme imzalaması ülke genelinde tüm Brondby taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz gün akşam Brondby Stadı önünde, ellerinde "Kamil Wilczek" ismini taşıyan forma-ları yakmak için toplanan kalabalık bir taraf-tar grubu, medyanın yoğun ilgisi nedeniyle bu eylemi yeni sezonun ilk maçına erteledi.



WİLCZEK: BEN PROFESYONELİM

GÖZTEPE'DE aradığını bulamadığını belir-ten Wilczek ise, "Ben bir profesyonelim. Kopenhag bana en iyi teklifi yaptı. Çok düşündükten sonra bu kararı verdim. Kopenhag'la Avrupa kupaların-da oynama şansına hayır diyemezdim. Ailem de başkent Kopenhag'ı özlemiş-ti. Tüm bunları düşünerek sonunda Kopenhag'a gitmeye karar verdim. Brondbyli taraftarların eğer benimle bir sorunları varsa her zaman konuş-maya açığım. Kendime ailemle otu-racağım başka bir yer bulurum" diyerek tepkilere cevap verdi.