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Haberler Spor Danimarka’yı karıştırdı

’yı karıştırdı

’nin Kopenhag’a sattığı ’in eski kulübü Brondby’in taraftarları Polonyalıyı istenmeyen adam ilan ederken formasını yaktı.

Danimarka’yı karıştırdı
Giriş Tarihi: 9.8.2020

KISA süren Göztepe macerasının ardın-dan hafta başında Başakşehir'i UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Danimarka'nın FC Kopenhag kulübüne giden Polonyalı golcü Kamil Wilc-zek'in bu transferi eski takımı Brondby taraf-tarlarını adeta çıldırttı. Kopenhag ile 3 yıl-lık sözleşme imzalaması ülke genelinde tüm Brondby taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz gün akşam Brondby Stadı önünde, ellerinde "Kamil Wilczek" ismini taşıyan forma-ları yakmak için toplanan kalabalık bir taraf-tar grubu, medyanın yoğun ilgisi nedeniyle bu eylemi yeni sezonun ilk maçına erteledi.

WİLCZEK: BEN PROFESYONELİM
GÖZTEPE'DE aradığını bulamadığını belir-ten Wilczek ise, "Ben bir profesyonelim. Kopenhag bana en iyi teklifi yaptı. Çok düşündükten sonra bu kararı verdim. Kopenhag'la Avrupa kupaların-da oynama şansına hayır diyemezdim. Ailem de başkent Kopenhag'ı özlemiş-ti. Tüm bunları düşünerek sonunda Kopenhag'a gitmeye karar verdim. Brondbyli taraftarların eğer benimle bir sorunları varsa her zaman konuş-maya açığım. Kendime ailemle otu-racağım başka bir yer bulurum" diyerek tepkilere cevap verdi.

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