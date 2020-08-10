Altay harıl harıl

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altay'da yönetim kurulu hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı tecrübeli teknik patron Yücel İldiz'e emanet eden, Erzurumspor'un yıldız oyuncusu Jasmin Scuk'a imza attıran İzmir ekibi, Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör ve Akhisarspor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'e kanca attı. Siyah-beyazlı ekibin iki tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların en kısa zamanda atılacağı öğrenildi.

4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen Lokman Gör'le teknik patron Yücel İldiz'in onayı sonrası anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Altay'ın prensip anlaşmasına vardığı Lokman Gör, TFF 1. Lig'de Ankaraspor, Antalyaspor, Göztepe ve Erzurumspor'da Süper Lig mutluluğu yaşadı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık yüzünden Süper Lig'de Alanyaspor'da 1 maçta forma şansı buldu. Öte yandan Akhisar ile yolları ayıran Erhan Çelenk de Altay ile el sıkıştı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli oyuncunun, İzmir ekibiyle her konuda anlaştığı öğrenildi.