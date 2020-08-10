  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altay harıl harıl

Altay harıl harıl

Takımı ’e emanet eden siyah-beyazlı yönetim stoper ve sol kanat ’i alıyor

Altay harıl harıl
Giriş Tarihi: 10.8.2020

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altay'da yönetim kurulu hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı tecrübeli teknik patron Yücel İldiz'e emanet eden, Erzurumspor'un yıldız oyuncusu Jasmin Scuk'a imza attıran İzmir ekibi, Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör ve Akhisarspor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'e kanca attı. Siyah-beyazlı ekibin iki tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların en kısa zamanda atılacağı öğrenildi.

4 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen Lokman Gör'le teknik patron Yücel İldiz'in onayı sonrası anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Altay'ın prensip anlaşmasına vardığı Lokman Gör, TFF 1. Lig'de Ankaraspor, Antalyaspor, Göztepe ve Erzurumspor'da Süper Lig mutluluğu yaşadı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık yüzünden Süper Lig'de Alanyaspor'da 1 maçta forma şansı buldu. Öte yandan Akhisar ile yolları ayıran Erhan Çelenk de Altay ile el sıkıştı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli oyuncunun, İzmir ekibiyle her konuda anlaştığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay harıl harıl haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA