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Haberler Spor Altınordu’ya yakın markaj

’ya yakın markaj

Altınordu’ya yakın markaj
Giriş Tarihi: 10.8.2020
YENİ sezon hazırlıklarını Kuşadası'nda sürdüren Altınordu'da yönetim oyuncu satışı yapmadan dış transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin gurbetçi oyuncu kurucusu Muhammed Mert için Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nün devreye girdiği öğrenildi. Muhmmed Mert için İzmir ekibi 450 bin Euro bonservis bedeli istiyor. Beşiktaş ve Başakşehir'in istediği sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in Galatasaray'ın da listesine girdiği bildirildi. Kırmızı- lacivertli yönetim, genç oyuncularını isteyen kulüplerle pazarlıklarını sürdürüyor.
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