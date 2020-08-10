Göz-Göz karlı çıkacak

Göztepe ile F.Bahçe arasında uzun süredir devam eden Alpaslan Öztürk görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce Sadık, Alper Potuk, Zajc ve Mevlüt gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunan F.Bahçe Göztepe'den olumsuz yanıt almıştı. Başakşehir ve G.Saray'ın da devreye girmesiyle Alpaslan'ın transferinde rakam 1.5 milyon Euro'ya yükselmişti. Bir yıl daha sözleşmesi olan 27 yaşındaki Alpaslan'ı iyi bir ücret gelmesi halinde satmayı düşünen Göztepe yönetimi F.Bahçe'den gelen 1.5 milyon Euro artı Mevlüt Erdinç teklifini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.



MEVLÜT'Ü İKNA EDECEKLER

Alpaslan'dan hem 1.5 milyon Euro kazanacak Göztepe, hem de Mevlüt Erdinç gibi kariyerli ve takıma ağabeylik yapacak iyi bir alternatif santrafor kazanacak. Taraftarlar arasında görüşmenin olumlu sonuçlandığı Alpaslan'ın Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istediği, Göztepe'nin ise Mevlüt Erdinç ile masaya oturacağı bildirildi.

LAKABI BİZON

1973 yılında, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Erbek köyünden Fransa'ya göç etmiş sekiz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Mevlüt'ün kariyeri büyük başarılarla dolu. Saint-Etienne takımındayken, hırslı ve savaşçı olduğu için Bizon lakabı alan Mevlüt, Sochaux'da 2007 ile 2009 yılları arası, iki kez üst üste en çok gol atan futbolcu oldu. Ardından 2009 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olup ilk sezonunda 15 gol atan Mevlüt, takımının en skoreri olmuştu. PSG'de üç sezonda 76 maçta 24, Rennes'te 48 maçta 15, Saint-Etienne'de 53 maçta 19 gol atan Mevlüt, Başakşehir'den Antalyaspor'a kiralandığı iki sezon önce 24 maçta 12 gol kaydetmişti.

EN AZ 3 FORVET İLE ANLAŞACAKLAR

Göztepe, hücum hattında Jerome, Deniz ve Wilczek'le yollarını ayırması sonrası golcü arayışına hız kazandırdı. F.Bahçe'den Mevlüt'ü alternatif golcü olarak düşünen Göz- Göz Ankaragücün'den ayrılan Rodrigues, Lille ile vedalaşan Loic Remy ve Udinese'de forma giyen Polonyalı Teodorczyk ile görüşürken, yönetimin Hammatrby takımından Muamer Tankovic'le de yakın temasta olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Denizlispor'dan ayrılması gündemde olan Hugo Rodallega'nın da Göztepe'ye transferi gündemde.