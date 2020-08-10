Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Sörloth'un ardından bir diğer Norveçli Rosenborg'tan Anders Trondsen'i de kadrosuna katan bordo-mavililer, G.Saray'dan Martin Linnes'in de peşine düştü. Sağ bekte Joao Pereira ile kısa bir süre önce sözleşme yenileyen Trabzonspor, Galatasaray'dan Martin Linnes'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transfer gerçekleşirse bordo-mavili takımdaki Norveçli oyuncu sayısı 3'e çıkacak
18 GOLDE İMZASI VAR
Sarı-kırmızılılardan 1 milyon 400 bin Euro net maaş alan Martin Linnes, bu maaşında fedakarlık yapması durumunda Trabzonspor yıldız futbolcuyu renklerine dahil edecek. 2021'de sözleşmesinin son senesine girecek olan Linnes'in sözleşmesi uzatılarak transfer gerçekleşebilir ya da yeni bir formül bulunacak.
Norveç harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.