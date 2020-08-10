Norveç harekatı

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Sörloth'un ardından bir diğer Norveçli Rosenborg'tan Anders Trondsen'i de kadrosuna katan bordo-mavililer, G.Saray'dan Martin Linnes'in de peşine düştü. Sağ bekte Joao Pereira ile kısa bir süre önce sözleşme yenileyen Trabzonspor, Galatasaray'dan Martin Linnes'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transfer gerçekleşirse bordo-mavili takımdaki Norveçli oyuncu sayısı 3'e çıkacak



18 GOLDE İMZASI VAR

Sarı-kırmızılılardan 1 milyon 400 bin Euro net maaş alan Martin Linnes, bu maaşında fedakarlık yapması durumunda Trabzonspor yıldız futbolcuyu renklerine dahil edecek. 2021'de sözleşmesinin son senesine girecek olan Linnes'in sözleşmesi uzatılarak transfer gerçekleşebilir ya da yeni bir formül bulunacak.