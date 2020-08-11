Beşiktaş’a can suyu

Beşiktaş'ta yönetim, 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' yardım kampanyasında umduğunu bulmaya başladı. Önceki gün yapılan gecede iş insanı Rahmi Koç'un 10 milyon TL, başkan Ahmet Nur Çebi Ailesi'nin de toplamda 7.5 milyon TL bağış yaptığı gecede siyah-beyazlılara toplamda 83 milyon TL topladı. 165 bin SMS'in atıldığı gecede başkan Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi de telefonla bağlanarak kadın futbol takımına önemli bir jest yaparak 500 bin TL bağışta bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da katıldığı gecede Yalçın ile Çebi arasında enteresan bir görüşme gerçekleşti.

"BIRAKMA, NE VARSA KABUL"

DAHA önce Bolu'da, Beşiktaş'a 2 dönüm arazi bağışlayan Ali Aramış isimli bir vatandaş kulübe 100 bin TL daha destek olacağını söyledi. Bu konuyu Çebi'ye ileten Sergen Yalçın, "Başkanım arsa bağışını da kabul ediyor muyuz" dedi. Çebi de Yalçın'a "Bırakma, ne varsa kabul" diye cevap verdi.