Murat Fener yolunda

TFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçirecek olan Ekol Göz Menemenspor'un genç futbolcusu Murat Elkatmış'a Fenerbahçe talip oldu. Kanarya'nın İzmir ekibinin yöneticileriyle masaya oturduğu ve bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. Ekol Göz Menemenspor'un hücum hattında görev yapan 19 yaşındaki futbolcusu Murat Elkatmış için 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği öğrenildi. İki sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ekol Göz Menemenspor'un altyapısında yetişen genç golcü futbolcuMurat 'ın transfer görüşmelerini İzmir ekibinin onursal başkanı Tahir Şahin ile Fenerbahçe'nin yeri sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yaptığı öğrenildi.

U19 TAKIMINDA YILDIZI PARLADI

İzmirli yıldız futbolcu, iki sezon önce sarı-lacivertli ekibin U19 Elit Ligi'nde görev yaptığı 32 mücadelede 43 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.