Şampiyona hücum

Korona virüs salgının yaşandığı süreçte, 21 takımla 42 hafta oynanacak Süper Lig'in başlamasına 34 gün gibi kısa bir süre kala takımdaki 8 yıldızıyla yollarını ayırıp sadece 1 takviye yapan Göztepe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kısa süre içinde takviyeleri yapıp kaybedilen zamanı telafi etmek isteyen yöneticiler teknik direktör İlhan Palut'un da raporu üzerine son şampiyon Başakşehir'in oyuncularına yöneldi. Kadrosunda Mossoro, Soner Aydoğdu ve Napoleoni gibi Başakşehir'den gelen yıldızları barındıran sarı-kırmızılılar İstanbul ekibiyle sözleşmeleri sona eren Eljero Elia, Martin Skrtel, Gökhan İnler, Volkan Babacan ve Robinho için nabız yoklamaya başladı. Başakşehir ile kiralık sözleşmesi biten Soner Aydoğdu ile de devam etmek isteyen kurmayların Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un son kararını beklediği bildirildi.

ALPASLAN'A KARŞILIK SONER

Başakşehir'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Alpaslan Öztürk'ü önerip karşılığında Soner Aydoğdu'nun bonservisini almak isteyen yönetimin birkaç gün içerisinde transferi resmiyete dökmek istediği bildirildi.



MÜTHİŞ BİR KARİYER

Kariyerindeki müthiş başarılara imza atan Robinho geçtiğimiz günlerde şampiyonluk yaşadığı Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Türkiye'yi çok seven ve daha önce Sivasspor'da da iki sezon forma giyen 36 yaşındaki dünya yıldızının Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Robinho Real Madrid'te üç sezonda iki, Milan'da 4 sezonda bir lig, bir kupa, Çin Süper Ligi'nde Evergrande'de bir şampiyonluk yaşadı.



NAPOLEONİ VE TİTİ TAMAM GİBİ

LEO, Beto, Andre Castro, Deniz Kadah, Wallace Reis, Jerome ve Serdar'dan sonra Wilczek ile de yollarını ayıran Göztepe yönetimi iç transferde sözleşmesi biten Soner, Titi ve Napoleoni ile imza aşamasına geldi. Kiralık sözleşmesi biten Soner ile prensipte anlaşan ve kulübü Başakşehir ile sorunu çözmeye çalışan yönetimin sözleşmesi biten Titi ve Napoleoni'yi de ikna ettiği belirtildi. Yönetim sözleşmeleri süren Borges, Andre Poko ve Gassama konusunda ise kararsız.



1 NUMARA KİM OLACAK?

İNDİRİM yapmayan kaleci Beto'yu gönderdikten sonra banko oynayacak iyi bir kaleci arayan Göztepe'de yönetim 1 numaralı mevki için önemli adımlar atıyor. Son olarak İspanya ekibi Mallorca'da görev alan eski Beşiktaşlı İspanyol kaleci Fabri ile görüşen yönetim bu hafta içinde bu önemli mevkiinin transferini bitirmek istiyor. Kayseri'den Lung, Başakşehir'den Volkan Babacan ve Denizli'den ayrılan Stachowiak da gündemde.



GOLCÜLER İÇİN YOĞUN MESAİ

JEROME, Deniz Kadah ve Wilczek ile vedalaşan Göz-Göz en az üç golcü transferi düşünüyor. Başakşehir'den Robinho ile birlikte Ankaragücü'nden olaylı şekilde ayrılan Rodrigues, Lille'e veda eden Loic Remy ve Udinese'den Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile görüşen yönetim Denizli'den Rodallega ile de ilgileniyor