1928 Bucaspor pes etmeyecek

1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. 2. Lig'in kapısından döndüklerini ifade eden Başkan Aktaş pes etmeyeceklerini söyleyerek, "Biz bu kulübe sahip çıktığımız günden itibaren hep yalnız bırakıldık. Semtin adını taşıyan kulübe destek verilmemesi çok ilginç. Belediyenin aksine semtimiz bize sahip çıktı. Adeta Buca'ya hareket geldi. Her türlü engellemelere ve yalnızlığa terkedilmemize rağmen pes etmek gibi bir niyetimiz yok. Daha çok çalışıp kulübü hak ettiği yere taşıyacağız" dedi. Yönetim olarak kadroyu kendilerinin belirleyeceğini belirten Aktaş, "Takımın iskeletini bozmadan 5 takviye yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.