A.Ordu’da hedef Mirkan

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet arayışlarını sürdüren yönetim eski golcüsü Mirkan Aydın'ı ile temasa geçti. Geçen sezon Yılport Samsunspor'da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek'in Belçika kulübü Westerlo'ya transfer olması üzerine kırmızı-lacivertliler rotasına yine Mirkan Aydın'a çevirdi. Geçen sezon Hatay formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren forvetin sunulan teklifi düşünmek için biraz süre istediği bildirildi.

ELİNDE FORVET KALMADI

Hatayspor ile yollarına ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki forvet oyuncusu eski kulübüne gelmeye sıcak baktığı ancak öncelikli olarak kulübüyle fesih işlemlerini halletmeye çalıştığı öğrenildi. Yasin Ozan ve Kemal Rüzgar ile yollarını ayıran kırmızı-lacivertlilerin kadrosunda şuan tecrübeli forvet oyuncusu bulunmuyor. Kırmızı-lacivertli kurmayların dış transferde önceliği golcü arayışına verdiği bildirildi. Öte yandan Altınordu, Giresunspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Ahmet Özek'i iki yıllığına kadrosuna kattı.