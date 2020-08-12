TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off finalinde penaltılar sonunda 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da taraftarlar ikinci şoku da teknik direktör Soner Tolungüç ile anlaşma sağlanamaması sonunda yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından Tolungüç ile tekrar anlaşılması adına kulübe binlerce mesaj yolladı. Taraftarlar, "Böyle ayrılık olmaz. Yollarımız yine kesişmeli" ifadelerini kullandı. Taraftarın bu baskısı sonrası yönetim ve Tolungüç'ün nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. KSK'de 2 kez teknik direktörlük yapan ve futbolcu olarakta forma giyen Soner Tolungüç sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Tolungüç'ün mesajı şöyle:

TARİH YAZAMADIK

"Bir sezon armamızı, ay-yıldızlı formamızı, Karşıyaka'yı sevenleri, gönül verenleri, bizden beklentileri bilerek, gecemizi gündüzümüze katarak özveri ile çalıştık ve layık olmaya, yeni bir tarih yazmaya penaltı kadar yakındık. İstemesek de mevcut şartlar bizi ayrılık noktasına getirdi. Bu süreçte yola beraber çıktığımız cefakar, dünyada eşi benzeri olmayan büyük taraftarımıza, Başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya ve yönetim kurulumuza, teknik ekibimize, Sportif Direktörümüz Atilla Güneş'e, kulüpte çalışan emekçilerimize ve alkışı hak eden yürekli futbolcu kardeşlerime de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."