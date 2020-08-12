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Haberler Spor Denizlispor’a Milli kaleci

Denizlispor’a Milli kaleci

Denizlispor’a Milli kaleci
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Denizlispor, Konyaspor'la yollarını ayıran Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna katmak için görüşmelerine hız verdi. 140 kez yeşil-beyazlı formayı giyen Serkan, Rizespor, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Adanaspor formalarını terletti. Serkan Kırıntılı'nın bu hafta Denizli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Denizlispor Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ın ardından genç yıldızı Recep Niyaz'ın mukavelesini 2023 yılına kadar uzattı. Horozlar'ın yeni teknik direktörü Robert Prosenicki'nin eski takımı Kayserispor ile ilişiğini kestikten sonra 14 Ağustos'ta imza atacağı açıklandı.

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