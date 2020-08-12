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Haberler Spor Fener’de Bulut kanunları

Fener’de Bulut kanunları

Genç teknik adam disiplinden ödün vermiyor.

Fener’de Bulut kanunları
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, uyguladığı kurallar ve antrenman metodları ile Samandıra'da ön plana çıkıyor. Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koydu. Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Bulut, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralını koydu. Günü Laktak testi ile geçiren sarı-lacivertliler oyuncuların ayrıca yağ ölçümleri ve 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Fenerbahçeli futbolcular yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracak. İstanbul temsilcisi Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak.

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