  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İmzalar konuştu

İmzalar konuştu

İmzalar konuştu
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Altay, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı Akhisarspor'dan Erhan Çelenk ile Ergin Keleş, Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic ve Ümraneyespor'dan kaleci Burak Öğür'ü renkleri kattı. Siyah-beyazlılar, dört yıldız oyuncuyla da birer yıllığına anlaştı. Yeni transferler imzaların ardından Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takıma katıldı. İzmir temsilcisi Scuk'un ardından Ergin, Erhan, Blagojevi ve Burak ile 5. transferini yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmzalar konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA