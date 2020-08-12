İmzalar konuştu

Altay, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı Akhisarspor'dan Erhan Çelenk ile Ergin Keleş, Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic ve Ümraneyespor'dan kaleci Burak Öğür'ü renkleri kattı. Siyah-beyazlılar, dört yıldız oyuncuyla da birer yıllığına anlaştı. Yeni transferler imzaların ardından Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takıma katıldı. İzmir temsilcisi Scuk'un ardından Ergin, Erhan, Blagojevi ve Burak ile 5. transferini yaptı.