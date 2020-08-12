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Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul'da bir otelde toplantı yaptı.Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Mehmet Sepil, bir kez daha başkan seçildi.

12.08.2020, 17:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,17:48