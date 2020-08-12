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Haberler Spor Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

yeniden Başkanı seçildi

Vakfı, bugün İstanbul'da bir otelde toplantı yaptı.Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren , bir kez daha başkan seçildi.

Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

12.08.2020, 17:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,17:48

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

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