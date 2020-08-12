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Menemen’de Hasan sesleri

Sarı-lacivertliler, bonservisi ’da olan sol kanat ’na kanca attı.

Menemen’de Hasan sesleri
Giriş Tarihi: 12.8.2020

TFF 1. Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Ekol Göz Menemenspor hücum hattına takviye yapmak için geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Hasan Ayaroğlu'na kanca attı. TFF 1. Lig'de Erzurumspor ile şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservisi Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon forma giyen kanat oyuncuları Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe ile yollarını ayırdıktan sonra transferde önceliği kanatlara verdi.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Aytemiz Alanyaspor ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Hasan Ayaroğlu'nu İzmir ekibinin kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun, Antalya temsilcisiyle sözleşmesi 2021 yılında son bulacak. Hasan kariyerinde forma giydiği 218 maçta 36 gol atarken 9 asist yaptı.

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