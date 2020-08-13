Pınar KSK’de kaptan imzayı attı

Pınar Karşıyaka, milli oyuncusu Semih Erden ile yola devam ediyor. Başarılı basketbolcuyla, yeşil-kırmızılı yönetim, bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, Semih Erden için dün kulübün resmi youtube kanalında saat 19.12'de kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar'ın katılımıyla bir imza töreni düzenledi. Sağlık kontrollerinden geçen oyuncu bugün takımla birlikte idmanlara başladı.