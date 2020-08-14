1928 Bucaspor 5 takviye peşinde

3. Lig'de mücadele eden 1928 Bucaspor yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, takımın iskelet kadrosunu koruduğu ve üzerine 5 takviye yaparak yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı planladığı öğrenildi. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Yönetim olarak kadroya kendimiz belirleyeceği 5 takviye yapacağız. Hedefimiz 2. Lig" dedi. Öte yandan Buca merkezdeki kulüp binasını Kaynaklara taşıyan yönetim, halı sahaları elden geçirip, cadde kısmında gelir getireceği tesis yapmayı planladığı öğrenildi.