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Haberler Spor 1928 Bucaspor 5 takviye peşinde

5 takviye peşinde

1928 Bucaspor 5 takviye peşinde
Giriş Tarihi: 14.8.2020

3. Lig'de mücadele eden 1928 Bucaspor yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, takımın iskelet kadrosunu koruduğu ve üzerine 5 takviye yaparak yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı planladığı öğrenildi. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Yönetim olarak kadroya kendimiz belirleyeceği 5 takviye yapacağız. Hedefimiz 2. Lig" dedi. Öte yandan Buca merkezdeki kulüp binasını Kaynaklara taşıyan yönetim, halı sahaları elden geçirip, cadde kısmında gelir getireceği tesis yapmayı planladığı öğrenildi.

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