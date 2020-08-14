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Haberler Spor Borges ve Tripic gönderilecek

ve Tripic gönderilecek

Borges ve Tripic gönderilecek
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Leo ile lig bitmeden sözleşmesini fesih eden, Beto, Castro, Reis, Serdar, Jerome, Deniz ve Wilczek ile yollarını ayırıp Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'le yeniden anlaşan Göztepe'de yönetim Borges'le Tripic'e kulüp bulmalarını söyledi. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı. Göztepe'de orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

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