Drita’da virüs çıktı, UEFA ceza verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde iki futbolcusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Kosova'nın Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi. Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi. Drita'nın iki futbolcusunda koronavirüs çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı. UEFA oyuncularında korona virüs çıkan takımı hükmen mağlup ilan etti. Kosova ekibi Drita'nın verilen kararla şoka girdiği ifade edildi.ile Fenerbahçe arasında takas pazarlığı yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, ezemi rakibi F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isterken, sarı-lacivertliler de Dorukhan Toköz'e talip oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'da yeniden kendini toparlayarak milli takıma kadar yükselen ve ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.