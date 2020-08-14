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Haberler Spor Galatasaray'da 2 oyuncu koronavirüse yakalandı

'da 2 oyuncu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'da corona virüsü şoku yaşanıyor... Sarı-kırmızılılarda 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray'da 2 oyuncu koronavirüse yakalandı

14.08.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,13:18

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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