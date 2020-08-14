Gündemde 3 golcü var

Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesinin ardından gündemine 3 golcü oyuncuyu aldı. Sarı-lacivertliler, 2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov'un yanı sıra Yunan ekibi PAOK'ta oynayan Akpom ve Al Duhail'den ayrılan Mandzukic ile görüşmelere başladı. Yönetimin yine Yunan temsilcisi AEK'dan Livaja ve Alanyaspor'la sözleşmesi biten Cisse'yi de gündeminde bulunduruyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ilk tercihinin Fedor Smolov olduğu belirtildi.