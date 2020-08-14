Jose Sosa geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük bir bomba daha patlattı. Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor'dan ayrılan Novak ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yine Karadeniz ekibinden Jose Sosa ile de anlaştı. İstanbul'da bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyeri boyunca Estudiantes, B.Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş'ta oynadı ve siyah-beyazlılarla 2015-16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bir sezon Milan'da forma giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Sosa, 3 yıldır bordo-mavili ekipte mücadele ediyordu.

BİR ÇOK ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Hem hücum, hem de savunmada etkili bir rol oynayan Sosa, 1 kez Almanya Süper Kupa, 1 kez Almanya Lig Kupası, 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Sosa, Milan formasıyla da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.