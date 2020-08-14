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Haberler Spor Jose Sosa geliyor

Jose Sosa geliyor

Jose Sosa geliyor
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük bir bomba daha patlattı. Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor'dan ayrılan Novak ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yine Karadeniz ekibinden Jose Sosa ile de anlaştı. İstanbul'da bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Kariyeri boyunca Estudiantes, B.Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş'ta oynadı ve siyah-beyazlılarla 2015-16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bir sezon Milan'da forma giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Sosa, 3 yıldır bordo-mavili ekipte mücadele ediyordu.

BİR ÇOK ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Hem hücum, hem de savunmada etkili bir rol oynayan Sosa, 1 kez Almanya Süper Kupa, 1 kez Almanya Lig Kupası, 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Sosa, Milan formasıyla da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

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