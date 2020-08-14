Karşıyaka gaza bastı

TFF Üçüncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yönetim sözleşmesi biten oyuncularla anlaşmaya başladı. Stoper Metin Peker ile 2 yıllık anlaşan Kaf-Kaf, takım kaptanı Mustafa Aşan ve tecrübeli orta saha oyuncusu Arif Cılak ile el sıkıştı. Kaf-Kaf'ta yedinci sezonunu geçirecek olan Mustafa Aşan ile 1 yıllık, Arif Cılak'la da 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Sözleşmesi biten dokuz futbolcudan üçüyle anlaşan yeşil-kırmızılı ekipte altı futbolcuyla da görüşmeler sürüyor. Yeşil-kırmızılı kulübün sportif direktörü Atilla Güneş, Fatih Öztekin, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Cenk Özbey, Anıl Cıracı ve Harun ile ön görüşmeleri yaptı.

DOĞUKAN'A ZAM YAPILDI

Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin sözleşmesinde iyileştirilmeye gidildiği açıklandı. Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olan başarılı oyuncuyla kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı'nın görüştüğü ve yeni sezon öncesi Doğukan'ın alacağı ücrette zam yaptığı bildirildi. Transfer söylentilerine kulaklarını tıkadığını belirten genç hücum oyuncusu, "Kariyerim konusunda Başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya güvenim tam. Gelecek sezon üst liglere giderim veya gidemem belli olmaz. Şu an Karşıyaka armasını taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum. Turgay başkanımız hem benim geleceğim hem de kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en iyi hamlelerini yapacağından eminim" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ