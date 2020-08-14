Sörloth’a Alman kancası

Trabzonspor'un geçen sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiraladığı ve gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Alexander Sörloth'a Almanya Ligi'nden talip çıktı. Bild'de yer alan habere göre; Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig, Çek golcü Patrik Schick'in yerine Norveçli yıldız Sörloth'u transfer etmek istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONU

önerdiği 24 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu Trabzonspor'da bulunuyor. Yıldız golcü için 20 milyon Euro isteyen Karadeniz ekibi anlaşmanın sağlanması halinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokup 14 milyon Euro kart edecek. YÜZDE 50'SİNİ OYNARSA

SÖRLOTH, 2020-21 sezonunda resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin olarak Fırtına'nın oyuncusu olacak. Yönetim yıldız futbolcuyu 20 milyon Euro'nun altında satmaya niyetli değil.