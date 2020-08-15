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Haberler Spor Galatasaray’da hedef Jozwiak

’da hedef Jozwiak

, Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu transferleriyle yaş ortalamasını aşağıya çeken Cim-Bom ’dan Jozwiak’ı da almak için harekete geçti.

Galatasaray’da hedef Jozwiak
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Rize'den Oğulcan Çağlayan ve Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı kadrosuna dahil eden Cim-Bom, Ercinzan'dan Kerem Aktüroğlu'un da transferini kısa süre içinde duyuracak. Yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğe yatırım yapmak isteyen yönetimin Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak ile görüştü. Onyekuru'nun ayrıldığı ortamda Emre Kılınç'ı alan Terim, 22 yaşındaki sol kanat ile opsiyonlarını çoğaltmayı planlıyor.

2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
İki yıl daha sözleşmesi bulunan Kamil için 2 milyon Euro teklif edildi. Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra L.Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Katowice'ye kiralanan kanat oyuncusu 2017'de takıma döndü.

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