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Haberler Spor Golcü harekatı

Golcü harekatı

Golcü harekatı
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Fenerbahçe, Lazio ile 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 18 milyon Euro'ya anlaştığı Vedat Muric'in yerine gelecek santraforlarla ilgili dün çok önemli iki hamle yaptı. Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin an meselesi olduğu dönemde sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Loic Remy'in menajerini İstanbul'a getirtti. Geçen sezon Yusuf ve Zeki ile birlikte Lille'de forma giyen Loic Remy için yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı.

ENNER VALENCİA DA TAMAM GİBİ
Santrfora iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isim Ekvatorlu futbolcu Enner Valencia'yla da el sıkışıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim Valencia'nın menajeri Ahmet Bulut ile görüştü. Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Valencia, 2019-20 sezonunda Meksika'da oynadığı 29 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Bu arada Lazio'nun Fenerbahçe'den aldığı Vedat Muric'e 5 yıllık 13 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

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