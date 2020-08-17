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Haberler Spor Bal-Kes’in baskanı Arslan çok iddialı

Bal-Kes’in baskanı Arslan çok iddialı

Bal-Kes’in baskanı Arslan çok iddialı
Giriş Tarihi: 17.8.2020
BALIKESİRSPOR'DA düzenlenen olağan genel kurulda kulüp başkanlığına 329 oy alan Ümit Arslan seçildi. Genel kurulda yapılan oylamada üyeler, Kadir Dağlı başkanlığındaki mevcut yönetimi mali ve idari bakımdan ibra etmedi. Kulübün yeni başkanı Ümit Arslan, "Geçmiş döneme ait tüm hesapları inceleteceğiz. Hedefimiz geçmişle kavga etmek değil, Balıkesirspor'un geleceğini dizayn etmek. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmamız ve bu arada da sportif başarıları yakalamamız gerekiyor. Hedefimiz her iki cephede de başarılı olmak. Bu nedenle tüm Balıkesirspor camiasından maddi ve manevi destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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