Dirar gidecek Sangare gelecek

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler alternatif isim arayışlarına da başladı. İstanbul ekibinin sağ bek için Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare ile ilgilendiği ortaya çıktı. Eğer F.Bahçe, Sangare ile anlaşamazsa rotayı Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj'e çevirecek. Gökhan Gönül'ün alternatifini üretmeye çalışan Fenerbahçe'de yönetim, iki oyuncuyla bu hafta içinde bir görüşme yapacak.

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