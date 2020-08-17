Estupinan harekatı

Geçen sezon yedek golcü olarak Guimares’ten kiralanan ancak attığı 14 golle Rodallega’yı bile sollayan 23 yaşındaki Kobombiyalı için Malatya devreye girince yönetim harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 14 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında. Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



DENİZLİSPOR HAREKETE GEÇTİ

Durumu öğrenen Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almak için hemen girişimlere başladı. Yeşil-siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'ye de talip oldu. Teknik Direktör Prosinecki'nin de mutlaka kalmasını istediği Kolombiyalı golcünün önümüzdeki sezon birinci santrafor olarak düşünüldüğü belirtilirken, bu durumda ikinci plana düşecek olan Rodallega'nın ise takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.



