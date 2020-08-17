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F.Bahçe’ye piyango

Sarı-lacivertliler, 10.5 milyon Euro’ya ekibine sattığı ama parasını alamadığı eski oyuncusundan 6.2 milyon Euro tazminat alacak. Bu para limit sorunu yaşayan F.Bahçe’ye ilaç olacak

F.Bahçe’ye piyango
Giriş Tarihi: 17.8.2020

Bir yandan ekonomik sıkıntılar, diğer taraftan harcama limiti sorunlarıyla uğraşan Fenerbahçe'ye, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) süper haber geldi. CAS, Al Nasr ile Giuliano transferinde yaşanan maddi anlaşmazlıkta Kanarya'yı haklı buldu. İstanbul ekibi, 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'a sattığı Giuliano için 6.2 milyon Euro'luk taksit tarafına ödenmediği için CAS'a başvurmuştu. Al Nasr cephesi ise kalan ödenecek tutarın 6.2 değil 4.5 milyon Euro olduğunu belirtmişti.

TRANSFER YASAĞI VAR
Al Nasr yöneticisi Al-Amir "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" dedi. CAS, önceki gün görüştüğü davada F.Bahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Bu gelişme üzerine Al Nasr, İstanbul ekibine en az 6.2 milyon Euro'luk bir ödeme daha yapacak. Ödemenin gecikmesi durumunda da bu rakamın üzerine faiz binmesi ve Suudi kulübüne transfer yasağı konulması da gündeme gelecek.

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