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Formula 1’de rota

Yeni yarış takviminde ’ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor

Formula 1’de rota Türkiye
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Türkiye GP'nin 2020 Formula 1 takviminde yer alacağı yönündeki haberler, ülkemizdeki F1 fanlarını heyecanlandırırken Barcelona'daki Formula 1 pilotları tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir süredir Türkiye GP'nin takvime döneceği iddia ediliyordu ve Sky Italia tarafından verilen haberde Türkiye GP'nin 15 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. Motorsport.com'un haberine göre görüşmelerin çok ileri seviyede devam ettiği, henüz resmi anlaşmalar imzalanmasa dahi yarışın düzenlenmesi için büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi. Sezonun Aralık ayında Bahreyn ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Kasım ayında hangi yarışların olacağına dair henüz net bir şey yok.

LOJİSTİK AVANTAJ ÖNE ÇIKIYOR
Netleşen takvimde 13 yarış yer alıyor ve Amerika kıtasında herhangi bir yarış bulunmuyor. Formula 1 Yönetimi'nin Jerez ve İstanbul Park ile görüştüğü iddia ediliyor. Bu iki pistte yarış düzenlemek, lojistik açıdan diğer pistlere göre daha kolay olabilir. 1 Kasım'daki Imola yarışından sonra Jerez'de ve Türkiye'de gerçekleştirilecek yarışlar, Arap yarım adasındaki final yarışlarından önce organizasyonun daha hızlı gerçekleşmesi için katılımcılara kolaylık sağlıyor.

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