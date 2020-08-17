Orta sahaya Panzer geliyor

Süper Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Ege ekibi Yukatel Denizlispor'un Hannover 96'dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'la anlaştığı iddia edildi. Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Futbola ülkesinin takımı Preussen Münster'de başlayan Marvin Bakalorz, kariyerinde 194 maçta 7 gol attı.



İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKACAK

İkişer yıllık Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt II kariyerlerinin ardından Paderborn'a transfer olan yıldız oyuncu 4 sezon sonra Hannover 96'ya transfer oldu. Teknik direktörlüğünü Kenan Koçak'ın yaptığı Hannover 96'da 4 sezondur takımın bankosu olan ve 106 maçında görev yapan Marvin Bakalorz için Koçak'ın da onay verdiği bildirildi. Denizlispor yönetiminin bugün veya yarın yıldız oyuncuyu Denizli'ye getirip imza attırması bekleniyor.

GİDECEKLERİ PROSİNECKİ BELİRLEYECEK

Stachowiak, Ogenyi Onazi, Ben Youssef ve Barrow ile yollarını ayıran Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile yeniden anlaşan Recep Niyaz ile de sözleşme uzatan yönetim Olcay ve Mbamba ile ilgili kararı teknik direktör Prosenicki'ye bıraktı. Rumen teknik adamın golcü Rodallega ile ilgili de yönetimle görüşme yapacağı bildirildi. Horozlar'da Murawski, Lopes, Zakarya, Sacko, Aıssatı'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.