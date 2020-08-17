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Son hedefleri Başakşehirli Visca

İstanbul temsilcisi yıldız oyuncu için Zajc’ın bonservisi ile bir miktar para teklif ediyor

Son hedefleri Başakşehirli Visca
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Transfer döneminde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Edin Visca için Başakşehir'e takas artı para önerisinde bulundu. F.Bahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

ZAJC DA VERİLECEK
Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı bu transferde kullanacağı açıklandı. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu Visca, 2011 yılından bu yana Başakşehir'de oynadığı toplam 347 maçta 100 gol atarken 98 de asist yaptı.

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