Volkan Babacan atağı

Beto ile yollarını ayıran Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı ile ön görüşme yapan Göztepe Başakşehir'den ayrılan A Milli kaleci Volkan Babacan ile yeniden temasa geçti. Adı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli kalecinin Göz- Göz'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Mert Günok'un yedeği olmak istemeyen ve forma giyeceği bir takım arayan 31 yaşındaki kalecinin transferi için geri sayım başladı. Volkan, F.Bahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.